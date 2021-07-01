ممثل شهير متهم بالتحرش.. شارك ليلى علوي وياسمين عبدالعزيز في أعمالهم

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر هاشتاج «#كله_هايتعرف لتبادل تجاربهن»، جميع مواقع التواصل الاجتماعي، الايام الأخيرة، حيث بدأت الكثير من الفتيات في سرد حكاياتهن في تعرضهم للتحرش.

ومؤخرًا نشرت العديد من الفتيات تعرضهن للتحرش من جانب ممثل شهير، يستغل الاستوديو الخاص به، للتحرش بالفتيات والاعتداء عليهن خلال ورش التمثيل.

ونشرت فتاة تدعى مريم العطار، على “فيس بوك” : «من فترة طويلة قررت أتعلم التمثيل، روحت ستوديو كدا مشهور قوي مش هقول اسمه اتدربت مع مدرب كدا مشهور هموت وأقول اسمه».

وتابعت مريم العطار: « عدت يعني الأيام واكتشفنا أنا وشوية الطلبة والطالبات السذج المنبهرين إن الراجل دا كدبة كبيرة وما هو إلا سلسلة من حوادث التحرش المتتالية والخداع المتواصل والتلاعب ببني آدم، أو بالتحديد بناته، فبعد ما اتأذى بعضنا نفسيا والبعض الآخر جسديا علما بأن بعضنا دا مش اتنين تلاتة، وبعد ما اتضر بسببه ناس من أقرب الأقربين لقلبي واللي مفيش للكدب والحوارات بيننا مكان، فأنا شايفة إني مش هبقي بني آدم عنده ريحة الأخلاق ولا الضمير لو ماقلتش بصوت عالي قوي أنا مابقيتش بدعم الإنسان دا ولا تجمعني به صلة، ولا بقيت بدعم المكان دا طول ما الشخص دا فيه».

من جانبها، تداول العديد من الفتيات ونشروا حكايتهم من التحرش من نفس الشخص.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ان الممثل المتهم في تلك القصص هو الممثل الشاب «ش. خ»، وشارك في بطولة عدد كبير من اﻷفلام، على رأسها «هي فوضى، حين ميسرة، قبلات مسروقة، عبده موتة، 365 يوم سعادة، الثلاثة يشتغلونها»، كماشارك في بعض المسلسلت منها «فرح ليلى»، و«نصيبي وقسمتك».

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