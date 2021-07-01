اتفرج ديانا هشام تحتفل بعيد ميلادها بـ”البيجامة” في أوضة النوم.. (صور وفيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الممثلة الشابة ديانا هشام ، جمهورها بصور جديدة شرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات على Instagram.

ونشرت الممثلة ديانا هشام مجموعة من الصور الجديدة من عيد ميلادها، حيث ظهرت وهي ترتدي بيجامة في غرفة نوم، وتقوم بالقفز على السرير.

وعلقت ديانا هشام على الصور وكتبت : انه عيد ميلادي”.

وفي سياق متصل، شاركت الممثلة الشابة ديانا هشام ، جمهورها بصور جديدة شرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات على Instagram.

ونشرت الممثلة ديانا هشام مجموعة من الصور الجديدة في أحدث جلسة تصوير لها، بإطلالة صيفية جذابة لاقت إعجاب جميع المتابعين.

وظهرت الممثلة ديانا هشام في الصور وهي ترتدي فستان أصفر اللون، طويل، في إطلالة رقيقة، كما كانت ترتدي كوتشي، والتقطت الصور من أحد الفنادق.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها بصور جديدة شرتها عبر حسابها على Instagram، مع الفنانة الشابة ديانا هشام، أثناء حضورهما حفل زفاف الممثلة اماني كمال.

وظهرت الفنانة الشابة ديانا هشام في الصور وهي ترتدي فستان أسود قصير، بإطلالة جذابة، وهي تحضن الفنانة نرمين الفقي.

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