خناقة نارية لـ حنين حسام مع زملاء السجن بسبب “تلقيح الكلام”

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد سجن النساء بالقناطر، خناقة ومشادة وشجار بين فتاة التيك توك، حنين حسام، مع زميلاتها داخل السجن، بسبب “تلقيح كلام” من جانب بعض الفتيات.

وتمكث حنين حسام، في سجن النساء بالقناطر، تنفيذا للحكم الغيابى الصادر ضدها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على ذمة قضية الاتجار فى البشر.

وبدأت القصة، بسخرية بعض الفتيات من حنين حسام والتيك توك، حيث قال إحداهن “أنا بحب التوك توك أوى”.

استفزت تلك الكلمات حنين حسام، مما جعلها تدخل في شجار معهم ومشادة كلاميةن وكاد الأمر أن يتطور لأكثر من ذلك، إلا أن بعض السيدات داخل السجن تدخلن لفض المشاجرة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، منذ أيام، بسجن حنين حسام 10 سنوات غيابيًا، و6 سنوات حضوريًا لمودة الأدهم و3 آخرين، وغرامة 200 ألف جنيه لكل من المتهمين بتهمة الاتجار بالبشر، وسط تساؤلات عن الفيديو الذى تسبب فى حبس حنين حسام.

وفور صدور الحكم، نشرت الفتاة مقطع مصور تداول بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تستغيث فيه بالمسئولين وتحاول تبرئة نفسها من التهم التي وجهت إليها، مؤكدة أنها تخشى ضياع مستقبلها.

وكان نشر الإعلامي أحمد سالم، فيديو عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وقال إنه الفيديو الذي تسبب في سجن حنين حسام فتاة التيك توك.

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