بـ«البورنص»..لاميتا فرنجيه تشعل مواقع التواصل بصورة جريئة مثيرة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه

قامت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة لاميتا فرنجيه خلال الصورة، بإطلالة جريئة ومثيرة حيث أرتدت بورنص أبيض كشف عن ساقيها وكان عاري من منطقة الصدر، وكانت تستمتع بالأجواء الصيفية في دبي، وهى تتناول “العنب” وكان شعرها منسدلا على كتفيها، وعلقت على الصور وكتبت: “مشاعر استوائية”.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور ومتبعي لاميتا على انستجرام، وأنهالت التعليقات التي تشيد بمدى جمالها وأنوثتها وجاذبيتها.

يذكر أن، الفنانة لاميتا فرنجية ابتعدت عن التمثيل بعدما شاركت في فيلم “عمر وسلمى 3” بطولة الفنان تامر حسني ومي عز الدين، وكانت قد شاركت قبله عدد من الفنانين منهم:رامز جلال فى فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب فى فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدى فى مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.

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