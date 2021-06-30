منه فضالي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة من أمام الأهرامات (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة منه فضالي

قامت الفنانة منه فضالي ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور لها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، وذلك إثناء زيارتها لمنطقة الاهرامات.

حيث ظهرت الفنانة منه فضالي، في الصورة التي نشرتها على إنستجرام، بإطلالة طفولية رائعة وهي تقف امام الاهرامات، وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية الرقيقة، أما بالنسبة للاكسسورات ففضلت ألا تتكلف في إرتدائها فإرتدت عقد حول الرقبة وفضلت أن تترك شعرها منسدلا، مما أثار إعجاب متابعيها عبر إنستجرام.

وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة التي نشرتها مع إنستجرام، وعلق العديد من الجمهور مشيدين بالإطلالة الرائعة التي ظهرت بها.

يذكر أن، الفنانة منة فضالي تقوم حاليا ببدء أولى الخطوات في إنشاء العلامة التجارية الخاصة بها وهو برفيوم جديد، ومن المقرر أن يتم طرحه في الأسواق خلال أيام قليلة مقبلة.

جدير بالذكر، أن الفنانة منة فضالي كانت قد شاركت في مسلسل «نسل الأغراب»، الذي تم طرحه في رمضان الماضي لعام 2021، بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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