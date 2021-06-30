ريهام أيمن تتألق بالملابس النوبية في أحدث ظهور لها بأسوان (صور)

قامت الفنانة ريهام أيمن ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ انستجرام ”، وذلك اثناء قضائها اجازتها الصيفية في أسوان.

حيث ظهرت الفنانة ريهام أيمن في الصور التي نشرتها على إنستجرام، بملابس نوبية اثناء قضاء أجازتها في أسوان، وفضلت ألا تضع لمسات من المكياج للتجميل، وأكملت الإطلالة بنظارة شمسية، مما أثار اعجاب متابعيها عبر انستجرام.

وعلى الفور، حصلت الصور على إعجاب الجمهور ومتابعيها، وعلق العديد من المتابعين بتعليقات إيجابية تشيد بجمالها وجاذبيتها.

جدير بالذكر، أن الفنانة ريهام أيمن، كانت قد أعلنت تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال منشور قامت بنشره عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

وقامت ريهام أيمن ، بنشر مجموعة من الصور لها برفقة زوجها بعد شفائه هو أيضا من فيروس كورونا، وعلقت عليها قائلة: “يمكنني حضنه مرة أخرى”.

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