فيفي عبده تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة: أنا جاية اتدلع (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فيفي عبده

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو وهي في صولة رقص في منزلها وهي ترتدي جلباب أزرق ستان.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو وكتبت :” اسكيوزمي بقى انا جيت الدنيا دي عشان اتدلع بس الدلع شكله نسيني لازم نشوف حل في الكورونا”.

وهاجم الجمهور فيفي عبده في التعليقات والتي جاء ابرزها :”هتتوبي امتة؟ , اتهدي بقى ياشيخة”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو وهي تغني اغنية لحسين الجاسمي، وظهرت في الفيديو بدون مكياج.

وانهالت التعليقات على فيديو فيفي عبده، حيث استغرب الجمهور شكلها بدون مكياج وعلقوا :” انتي مين.. معرفناكيش”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية للفنانة أمينة، بفستان أسود من منزلها.

اقرأ ايضًا: