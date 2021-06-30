إلهام شاهين تفجر مفاجآت في 30 يونيو: الإخوان هدّدوني وحاولوا ضمي لصفوفهم

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحل اليوم الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، والتي خرج فيها ملايين المصريين حفاظًا على وطنهم من الضياع، لتسطر نهاية حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التي ارتكبت من الخطايا ما قادت الشعب لرفض استمرارها في الحكم.

وعلقت الفنانة إلهام شاهين، على الذكرى الثامنة لثروة 30 يونيو، مؤكدة على أن أهم مكتسبات تلك الثورة هو التخلص من جماعة الاخوان.

وكشفت الفنانة إلهام شاهين عن العديد من المفاجآت في الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، قائلة إن الإخوان حالوا أن تكون في صفوفهم ليضمنوا سكوتها، لكنها كانت مصرة على عدم ضياع مصر.

وأشارت إلهام شاهين، في تصريحات صحفية لها، إلى أنها تلقت العديد من الضغوطات والتهديدات منهم، وذلك بعد ما حاولوا استمالتها نحوهم مرارًا.

ومؤخرا كشفت الفنانة المتألقة إلهام شاهين عن تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، حيث أكدت أنها كانت برفقتها قبل 3 أيام.

وأضافت الفنانة إلهام شاهين في كلمة لها على هامش مهرجان أسوان السينمائي الدولي: «تم نقل دلال عبد العزيز من غرفة عناية مركزة خاصة بمرضى كورونا إلى أخرى بعد شفائها من الفيروس وسلبية مسحتها والحمد لله بخير وربنا يتم شفاؤها على خير».

وتابعت الفنانة إلهام شاهين: «الحمد لله دلال خفت من كورونا بس لسه تعبانة شوية وبنتمنى من الله إنها ترجع بالسلامة لجمهورها اللي بيحبها».

اقرأ ايضًا: