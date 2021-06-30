لحظة سقوط المطربة جنات داخل حمام السباحة وإنقاذ ابنتها .. فيديو

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت المطربة جنات ، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو يجمعها بابنتها الصغيرة وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ورصد الفيديو لحظة سقوط المطربة جنات، أثناء سيرها على حافة حمام السباحة، وظهرت وهي تسقط مع ابنتها بشكل مفاجئ.

وعلقت المطربة جنات على الفيديو وكتبت :”ما يقع اللي الشاطر.. جنات”.

وعلقت الفنانة أيتن عامر على الفيديو كتبت :”يانهار أبيض محمد بيضحك قبل ما يقوم يلحق”.

وفي وقت سابق،كشفت المطربة جنات، عن صفات برجها الجدي، وقالت إن أهم صفات الأشخاص الذين ينتمون الى هذا البرج الفلكي، الطيبة والكرم.

وخلال لقائها ضمن برنامج “عين أونلاين” الذي تقدّمه شيرين سليمان، تحدّثت جنّات عن صفات أخرى، فقالت إن من الصفات المهمة “اتّقِ شر الحليم”، موضحة أنها تعطي فرصاً كثيرة، قبل أن تُظهر وجهها الآخر بعد استنفاد كل الفرص الممكنة.

وأكدت أنها شخصية رومانسية، وعندما تقع في الحب تستسلم وتُظهر رومانسيتها، مشيرةً إلى أنها لا تهتم بفكرة الهدايا، والأهم بالنسبة إليها هو إمكانيات الشخص وأنه اهتم بشراء هدية لها.

وعن طرحها لألبومها الجديد رغم ظروف كورونا، قالت جنّات إن الألبوم كان جاهزاً قبل عام، وإذا تأخرت أكثر من ذلك فستصبح الأغاني والموسيقى قديمة ولا تعود تتماشى مع الألحان الجديدة، كما أنه لم يُعرف بعد متى ستعود الحياة إلى طبيعتها.

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