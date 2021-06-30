شريهان توجه رسالة نارية لحسام حبيب بعد أزمة التسريبات.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجهت الفنانة شيريهان رسالة إلى المطرب حسام حبيب، بعد أزمة التسجيل الصوتي المسرب لوالده، والذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا الساعات الاخيرة.

ونشرت الفنانة شيرهان منشور جديد على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت شريهان عبر حسابها على Twitter موجهة كلامها لحسام حبيب قائلة: “الرجولة أفعال وليست أقوال”.

ونشر المطرب حسام حبيب فيديو له ردًا على الشائعات الأخيرة حول علاقته مع زوجته المطربة شيرين عبدالوهاب، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر حسام حبيب وهو يحتضن زوجته شيرين ومعهما طفلتها، وقال ساخرًا: «هالو، ايه رأيكم فيا وأنا بضحك على شيرين وواخد الكريدت كارد بتاعتها، إيه رأيكم فيا، وإيه رأيكم فينا، حلوين صح، بكرة هنعمل لكم فيديو من المحكمة»، بينما قبلت شيرين عبدالوهاب زوجها حسام حبيب.

وتستعد شيريهان لعرض مسرحية “كوكو شانيل”، وهي أول أعمال الفنانة شريهان بعد غياب طويل دام لـ 18 عاماً، عن وجودها على المسرح.

ومسرحيية “كوكو شانيل” من تأليف مدحت العدل، وإنتاج العدل جروب، وتقدم برعاية هيئة الترفيه السعودية، إخراج هادي الباجوري.

ويشارك في بطولة المسرحية بجانب النجمة شريهان، كلا من أيمن القيسوني، إنجى وجدان، وعماد إسماعيل، ويقدم به 9 استعراضات غنائية، وضع ألحانها الملحن إيهاب عبدالواحد، وتم الانتهاء من تسجيلها في 2019.

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