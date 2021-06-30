فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالسلالة الهندية من فيروس كورونا

حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة اللبنانية مي حريري ، وذلك بعد إعلانها إصابتها بالسلالة الهندية من فيروس كورونا.

ويأتي إعلان الفنانة اللبنانية مي حريري بعد إعلانها تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأسبوع واحد فقط.

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ومن خلال تصريحات تليفزيونية لـ«ET بالعربي»، قالت مي حريري إنها أصيبت بالفيروس بعد أن أخذت اللقاح منذ أسبوع، وأنه من السلالة الهندية، واعتذرت عن عدم استطاعتها استكمال الحديث بسبب تعبها الشديد قائلة: « ما في أحكي تعبانة».

يذكر أن مي حريري من مواليد 1972 في بيروت وأصدرت 3 ألبومات طيلة حياتها الفنية هم: «هسهر عيونه» و«حسن« و«عمري تاني».