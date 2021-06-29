الراقصة دينا تفاجىء الجمهور بملامح متغيرة وتعلق : بطلت سجاير

عدن - ياسمين عبد العظيم - أطلت الراقصة دينا على جمهورها، بإطلالة جديدة، ظهرت في الصور الجديدة التي نشرتها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ ” انستجرام”.

وانهالت التعليقات على صور دينا، من جانب الجمهورا لذي استغرب شكلها الجديد، مؤكدًا تغير ملامحها بشكل كبير.

من جانبها كشفت الراقصة دينا عن سبب تغير ملامحها، قائلة :” التغير اللى حصل فى شكلى سببه انى بطلت سجاير من ٦ شهور واتبعت نظام غذائى صحي”.

تابعت دينا في تصريحات تليفزيونية لها، :” لما الواحد بيخس يبان في الحقيقة الوش أرفع”.

أضافت دينا :”أنا مبسوطة جداً بصرف النظر عن إن في حد قال إنه أنا عملت عملية تجميل وده حاجة صعبة تتعمل وتحتاج أغيب عنكم من 9 شهور إلى سنة، وده ما محصلش لأني كنت معاكم في الصورة اللى قبلها”.

جدير بالذكر، أن دينا قات بالتعليق على قضية الاغتصاب الزوجي المثار حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت قائلة:«لانزال في حاجة لتقديم المزيد من المعالجات الفنية لمواجهة هذه المشكلة التي تؤثر على المجتمع ككل، فضلاً عن طريقة تربية الأبناء في سن المراهقة».

وأضافت قائلة: الاغتصاب الزوجي ليس من الدين لأن الزواج أساسه الألفة وفيما يخص الاغتصاب الزوجيظ، الشرع لم يقل ذلك، ولو هنتكلم من ناحية الدين، لا يوجد مايسمى اغتصاب زوجي وفي هذه الحالة هناك ما يسمى الرضا لأنها زوجته وقاعدين مع بعض في البيت يجب أن يكون هناك ألفة بينهما ومحبة واحترام».

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