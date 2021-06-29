رانيا يوسف تثير الجدل بالمايوه وتشعل مواقع التواصل.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهرها ومتابعيها، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف في الصور، وهي ترتدي المايوه، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت رانيا يوسف، على الصور وكتبت : استمتع بالحياة بأقصى قدر تستطيعه.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهرها ومتابعيها، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف في الفيديو، وهي ترتدي ملابس البحر ومايوه أحمر، احتفالا بفوز النادي الأهلي على الترجي التونسي الساعات الماضية.

وعلقت رانيا يوسف، على الفيدديو وكتبت :الأحمر دائما يكسب

ومؤخرا أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلا واسعا الساعات الماضية، بعد نشرها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف في الصور بإطلالة صادمة وفستان جرىء، أحمر عاري، وهي في مركب في البحر، وتجلس في أوضاع ساخنة.

وعلقت رانيا يوسف، على الصور وكتبت :”ويسألونك عن حب العزلة قل هي راحةٌ من غِيبة وفِرارٌ من نميمة، ورحمة بالفؤاد من خذلان، ودرءٌ من سقطاتِ اللسان ورحماتٌ من القيلِ والقال”.

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