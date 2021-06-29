شكرا لاهتمامكم بخبر أول رد من حسام حبيب على أزمة تسريبات والده .. أول ظهور له مع شيرين بعد الأزمة (اتفرج) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل لا تزال تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ انتشار مقطع فيديو لوالد الفنان حسام حبيب يتحدث فيه عن علاقة ابنه بزوجته شيرين عبد الوهاب.

فمن خلال مقطع فيديو مصور، هاجم الفنان حسام حبيب والده، وذلك في أحدث ظهور له مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب وإحدى بناتها.

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ووفقًا لما جاء في الفيديو الذي نشره حسام حبيب عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، قال: «إيه رأيكم فيا وانا بضحك على شيرين.. وواخد الكريدت كاردز بتاعتها… بكره هنعمل لكم فيديو من المحكمة».

وتابع: «الناس الغريبة طلعت أقرب من القرايب نفسهم، ساعات تعرف إن أخوك او أبوك مش من دمك… أنا أكبر بكتير من إني أطلع اتكلم».

واستطرد حسام حبيب: «الناس القريبة دي كلها كان من مصلحتها إنها تكون منتهكة ومش مسؤولة عن أي حاجة، وعلى فكرة شيرين عندها شركة مسؤولة عن غدارة أعملها وشركة محترفة جدًا ومش بياخدوا اوامرهم من حد».

وتابع حسام حبيب: «انا اتجوزتها شيرين عبد الوهاب وهي أقدم مني وأشهر مني وشيرين مش محتاجة إن حد يقول الكلام ده لأنها أنجح واحدة في الوطن العربي».

وأضاف حسام حبيب: «أنا قادر أجيب حقي بالقانون، حتى لو من أي شخص مهما كانت درجة قرابته لي، لأن للأسف من اتفق مع الصحفية كان من أقرب الناس لي ومن سجل له للأسف والدي».

تابع: «مش هيفرق صلة القرابة إيه، هيفرق أنه تحدث عن أعراض وبيوت وتحدث عن والدتي التي تعد بمثابة شيئا غاليا عندي، وأن كل حاجة محترمة قد تعلمتها كانت من أمي «.

وأكد: «أمي منفصلة عن الراجل اللي خلفني منذ 30 عاما، وكانت تخبرني أن يكون بيني وبينه ودا، ولكن سألت دينيا حول شرعية أنني من الممكن الا أتواصل معه مرة أخرى بسبب تكرار أذيتي».

اختتم «: شيرين ستعود بعمل قوى واطمنوا، ربنا هيجيب حقنا واحنا قادرين اننا نجيب حقنا».