لدعم «البوركيني»..ياسمين الخطيب تنشر صورة لوالدتها في حمام السباحة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الإعلامية ياسمين الخطيب ، بدعم إرتداء “البوركيني”، وذلك بعدما تداولت عدد من الأخبار المثيرة للجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بمنع إحدى الفتيات من النزول إلى حمام السباحة به داخل إحدى القرى السياحية.

حيث قامت الإعلامية ياسمين الخطيب، بنشر صورة لوالدتها المحجبة وهي في حمام السباحة بالبوركيني، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.



وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وأنهالت التعليقات التي تدعم وتشجع إرتداء البوركيني للمحجبات وأنه افضل كثيرا من المايوة.

جدير بالذكر، أن هناك فتاة تدعى دينا هشام، كانت قد نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتعبير فيه قد مدى غضبها نتيجة منعها من السباحة بـ “البوركيني” داخل إحدى القرى السياحية، وذلك تم من قبل المسؤولين بالفندق بأن ملابسها غير مسموح بارتدائها.

فظهرت الفتاة خلال المقطع الذي نشرته على الإنستجرام وهي تبكي، وتضامن معها عدد من الفنانين والمشاهير مؤكدين على دعمهم لها في موقفها.

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