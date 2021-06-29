اتفرج..حكيم يحتفل بتخرج ابنه عمر من المدرسة بهذه الطريقة (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان المطرب حكيم ، بالاحتفال بتخرج نجله عمر من المدرسة معبرا عن مدى سعادته بهذا الحدث، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، ليشارك جمهوره ومتابعيه.

حيث قام الفنان حكيم بنشر فيديو يحتفل من خلاله مع ابنه عمرو وباقي دفعة التخرج لهذا العام علي طريقته الخاصة وسط جو من المرح والبهجة، وعلق علي الفيديو وكتب: “من حفل تخرج مدرسة ليسيه فرانسيه ألف مبروك ل عمر ابني حبيبي ومبروك لكل الدفعة”.

وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور بالفيديو وحصل على إعجابات عديدة، وجاءت التعليقات من قبل المتابعين كالاتي: “الف مبروك – ربنا يبركلك فيه – ربنا يفرح قلبك بيهم كلهم”.

جدير بالذكر، أن الفنان حكيم كان قد أعاد غناء أغنية “والله ولعب الهوا” للفنان أحمد عدوية على طريقة اللايف، وطرحها على قناته الرسمية على “يوتيوب” من كلمات حسن أبو عتمان، وألحان حسن أبو السعود، وحققت نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية.

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