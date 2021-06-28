اتفرج..لقاء الخميسي تتألق بإطلالة كاجوال جذابة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة لقاء الخميسي ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ انستجرام ”، وذلك لتشارك جمهورها ومتابعيها.

حيث ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة كاجول رائعة ووضعت القليل من الماكياج لإضفاء جمال لملامحها، وفضلت ألا تترك شعرها منسدلا ففضلت أن يكون مرفوعا.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجمهور والمتابعين، وجاءت التعليقات كالاتى :قمر وعسل اوي – مشاء الله – منورة.

جدير بالذكر، أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت في مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، مسلسل “ضد الكسر” بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحاليا تستعد تلصوير مسلسلها الجديد “إجازة مفتوحة” خلال أيام قليلة مقبلة، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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