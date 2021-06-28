رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير مثيرة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة رانيا يوسف، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها من أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ انستجرام ”.

حيث ظهرت الفنانة رانيا يوسف خلال الصور التي نشرتها على إنستجرام، بمايوة أنثوي ساخن، وفضلت أن تضع مكياج جذاب صارخ للفت الأنظار، وعلقت على الصور وقالت: “ حاول أن تستمتع بالحياة بقدر ما تستطيع ”.

وعلى الفور، حصلت الصورة على ألاف الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين وأشادوا بجمالها وأنوثتها.

جدير بالذكر، أن الفنانة رانيا يوسف، كانت قد أعلنت عن تعرضها لاختراق الواتساب الخاص بها، وذلك من خلال خاصية الستوى عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الشهير بـ انستجرام، كما أنها أعلنت بدء تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلسل الآنسة فرح، ونشرت عدد من الصور لها من كواليس العمل عبر صفحتها على إنسجرام.

وعلقت “رانيا يوسف ” على الصور قائلة : “ أول يوم تصوير مسلسل الآنسة فرح الجزء الرابع ”.

المسلسل من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة رانيا يوسف، لبدء تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل المماليك بمشاركة عدد من الفنانين وهم:بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، وعفاف رشاد، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

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