ريا أبي راشد تشعل مواقع التواصل بفستان مكشوف (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الإعلامية اللبنانية المتألقة ريا ابي راشد جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت ريا عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة لها استعرضت من خلالها أناقتها.

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ووفقًا لما جاء في الصور، فقد ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد مرتدية فستانا مكشوف الأكتاف من اللون الأسود، ومزود بفتحة لدى الساق، من أمام إحدى السينمات.

ومن الناحية الجمالية تركت ريا أبي راشد شعرها منسدلًا على أكتافها، وحرصت على وضع مكياج خفيف يبرز ملامح وجهها الرقيقة.

وعلقت ريا أبي راشد على الصور: «يوجد أسباب كثيرة لتكون سعيدًا، واحدة منهم الذهاب إلى السينما».

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لريا ابي راشد، كالاتي: «جميلة – دائمُا متألقة – قمر مشاء الله – أجمل أميرة».

وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج “سكووب” في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج “سكووب” من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.