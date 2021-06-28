أول ظهور لـ حفيد يوسف شعبان.. والجمهور يرد: «فولة واتقسمت نصين» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - في حفل عائلي بسيط، احتفلت السيدة سيناي يوسف شعبان ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان بزفاف ابنها عمر.

ووفقًا للصور التي انتشرت بشكل كبير من حفل الزفاف، فقد ظهرت فيه سيناي متأثرة وتبكي بعد رؤية ابنها وعروسه.

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وأقيم حفل الزفاف قبل يومين في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، واقتصر الحضور على عدد من الأقارب والأصدقاء بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وسيناي هي ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان، وحفيدة الأميرة فوزية ابنة الملك أحمد فؤاد الأول.

وربط الجمهور بين صور العريس وبين جده الفنان الراحل يوسف شعبان، حيث قال «خالد. س»: «سبحان الله فيه شبه كبير من جده»، وقال آخر: «فولة واتقسمت نصين»

يذكر أن يوسف شعبان توفي يوم 28 فبراير الماضي عن عمر ناهز الـ90 عاما، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.