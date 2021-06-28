منة فضالي تدخل على الخط وترد على أزمة مايوه ابنة هبة قطب

عدن - ياسمين عبد العظيم - علقت الفنانة المتألقة منة فضالي على أزمة «المايوة الشرعي»، والذي تعرضت له ابنة الدكتورة هبة قطب خلال الأيام الأخيرة.

وقالت الفنانة منة فضالي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مش فاهمة إيه العيب أن واحدة محجبة تنزل بمايوه شرعي ايه اللي يزعل في كده وعلشان إيه ممنوع؟..هو لازم يعني العالم كله يلبس بيكيني إن شاء الله إيه الهبل ده؟».

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مايوه ابنة هبة قطب يثير جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتابعت قائلة ««ربنا يدينا الهداية ويتوب علينا كلنا والله…ليه القرارات النيلة دي عالم متخلفة وتافهة.. هتتقولوا لي ما إنتي بتلبسي مايوه وبتتصوري والهري ده هقول أنا حرة زي أي حد حر، ما دام في حالي زي ما كلكم زمان أهاليكم كانوا بيلبسو كده وأكثر… بس للأسف احنا عندنا دلوقتي عدم احترام».

واختتمت كلامها قائلة ««مش معني كده اني صح واني بشجع علي المايوه بس ها يجي يوم ومش هعرف البس حاجة من اللي قادرة البسها دلوقتي كل سن ولي احترامه ولبسه.. احترموا حريه الناس وافتكروا أن ربنا اللي بيحاسب مش البشر.. وأنا مع الست اللي تلبس مايوه شرعي وضد التخلف بتاع الممنوع».