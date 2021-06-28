والد حسام حبيب يشعل مواقع التواصل برسالته إلى الجمهور

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام والد حسام حبيب، بالتأكيد على نفي التسجيل الصوتي المسرب المنسوب إليه،بشأن اعترافه بمحاولة الاستيلاء على أموال الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال زواجها لابنه حسام حبيب، وذلك من خلال نشر منشور جديد على صفحته الشخصية عبر الفيسبوك .

حيث استعان والد حسام حبيب، بـ آية قرآنية لتوجيها إلى رواد مواقع التواصل ليؤكد نيفه للتسجيل المسرب، فكتب من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “الفيسبوك”: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”.

مما أثار حالة من الغضب الشديد لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهالت التعليقات المسيئة على المنشور ضده وضد نجله حسام حبيب، وأكد العديد من الجمهور على دعمه ومساندته لشيرين عبد الوهاب.

جدير بالذكر، أنه تداول تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، والذي فيه تصريحات من حسين حبيب والد حسام حبيب يؤكد فيه أن خطتهم للاستيلاء على أموال شيرين عبد الوهاب، ورغبته في تزويج ابنه مرة أخرى من اجل الانجاب.

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