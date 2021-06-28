تعليق صادم مثير للجدل من رانيا محمود ياسين على أزمة شيرين وحسام حبيب

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة رانيا محمود ياسين ، بالتعليق على الأزمة المتداولة بين الفنان شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ فيسبوك.

حيث قامت الفنانة رانيا محمود ياسين بالتعليق على خلافات شيرين وحسام حبيب، فكتبت: :” انا مش فاهمه إيه الاستفادة من تسريب مكالمة الشخص بيتكلم من وجهة نظره في حياة ابنه الي ممكن ماتكونش ده وجهة نظر ابنه نفسه”.

وأضافت قائلة :”التسريب ده هيتسبب في خراب البيت لحد امتي هتفضل السوشيل ميديا تخترق بيوتنا واسرارنا وحياتنا في الوقت أن الأمور لو ما وصلتش للعامة وللعلن ممكن يبقي في خط رجعه لكل الأطراف لكن الفضايح دي بتخرب البيوت، اتقوا الله بجد بقي شيء مقزز اوووي حقيقي احنا في زمن المسخ”.

جدير بالذكر، أن هناك تسجيلا صوتيا تم تسريبه وتداوله مساء أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف عن خطه الفنان حسام حبيب للاستيلاء على أموال الفنانة شيرين بعدما يصبح متمكنا من كل حساباتها البنكية، وتلك التصريحات كانت في التصريحات على لسان حسين حبيب والد حسام حبيب.

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