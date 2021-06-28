عائشة بن أحمد تخطف قلوب الجمهور بإطلالة أنثوية جذابة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - عائشة بن أحمد

قامت الفنانة عائشة بن أحمد ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ انستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد، بإطلالة جذابة ساحرة فأرتدت فستان اصفر مكشوف الكتفين مما حازت علي إعجاب متابعيها والجمهور بوجه عام، وفضلت ألا تتكلف في وضع المكياج بل وضعت القليل من اللمسات الجمالية البسيطة التي أبرزت جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلا مما أضفى لها أنوثة وجمال.

وكانت قد روجت الفنانة عائشة بن احمد لفيلمها الجديد “ ريستا ” وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام”.

فيلم “ريستا” بطولة أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، عائشة بن أحمد ، محمود حميدة، مايان السيد من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق ريستا مع بداية التصوير.

جدير بالذكر، أن الفنانة عائشة بن احمد كانت قد شاركت في مسلسل «لعبة نيوتن» الذي تم عرضه في رمضان الماضي، المسلسل من بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج «ميديا هب سعدي- جوهر».

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