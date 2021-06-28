شيرين عبد الوهاب تكشف كواليس زواجها من حساب حبيب..مهرها رقم صادم! (تفاصيل)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب محرك البحث على موقع جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تداول بشأن التسريب الصوتي الذي تم تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يكشف عن خطة الفنان حسام حبيب للاستيلاء على أموال وثروة زوجته شيرين ورغبة والده حسين حبيب في أن يزوجه مرة أخرى من أجل الإنجاب.

حيث كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد صرحت من قبل خلال استضافتها بإحدى البرامج التليفزيونية، أن هي التي طلبت الزواج من زوجها حسام حبيب، مشيرة إلى أنها هي التي بادرت بالتصريح ع حبها له ورغبتها فى الزواج منه، وذلك أثناء تواجدهما في إحدى الأماكن العامة للعشاء معا.

وأوضحت أن حسام حبيب رد عليها في نفس الوقت، قائلاً :” لو كنت صبرتى شوية كنت طلبت منك أنا “، مؤكدة أنها لا تلتفت إلى المال ولا المظاهر الخادعة على الإطلاق.

أما عن قيمة المهر، فأشارت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال استضافتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “تخاريف”، عن قمية المهر الذى قدمه اليها حسام حبيب، وقالت:”مهري بمنتهى الفخر 25 قرش، اإنما المهر المعنوي فهو الدنيا بحالها”، مؤكدة أنها سعيدة للغاية وراضية تماما عن زواجها من حسام حبيب.

جدير بالذكر، أنه تم تداول تسجيل صوتي للسيد حسين حبيب والد حسام حبيب يفيد بأن حسام حبيب تزوج من شيرين عبد الوهاب فقط من أجل الاستيلاء على أموالها وحساباتها البنكية، مؤكدا أنه يريد أن يتزوج مرة أخرى سرا لكي ينجب وذلك بسبب عدم إنجابها لكبر سنها.

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