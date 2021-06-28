تفاصيل خناقة علا غانم وأيتن عامر : وصلت للضرب (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة علا غانم، لأول مرة، عن تفاصيل ضربها الفنانة أيتن عامر، في كواليس مسلسل “الزوجة الرابعة” الذي شاركا في بطولته مع النجم مصطفى شعبان.

وأكدت الفنانة علا غانم، خلال لقائها مع لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، أنه لا يوجد أي خلاف بينها وبين الفنانة أيتن عامر، وأن الضرب كان في سياق المشهد.

وقالت علا غانم أن المخرج خيري بشارة هو من طلب منها تنفيذ المشهد بطريقة محددة.

وأضافت علا غانم : “المخرج خيري بشارة طلب مني كده قالي بصي هي فاهمة إن عادي وكلنا مثبتنها أنا عايزها تتفاجئ، وقولتله أوكي بس أنت ضامن ودخلت عملت المشهد”.

وفي سياق متصل، كشفت الفنانة علا غانم، الساعات الماضية، عن عمرها الحقيقي، وذلك خلال لقائها في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وتحدثت الفنانة علا غانم، في الحلقة، عن أبرز محطات حياتها، والصعوبات التي واجهاتها، كما كشفت عن خطتها لأخذ استراحة طويلة بعد تخرج بناتها من الجامعة.

وعن عمرها الحقيقي، قالت علا غانم : “أنا خلاص هكمل 50 سنة آخر نوفمبر القادم، وأنا مبسوطة وسعيدة وعاوزة أنبسط بحياتي والناس تقول شوفوا الست الي عندها 50 سنة شكلها عامل إزاي؟.

وتابعت علا غانم :”معملتش عيد ميلاد قبل كده، لكن هعمله السنة دي لأن سن الخمسين مهم جداً والناس هنا في أمريكا بتحتفل بعيد الميلاد مرتين في سن 16 وسن 50 وده سن مهم بالنسبة لي”.

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