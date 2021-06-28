صورة نادرة لـ عزت العلايلي برفقة أميتاب باتشان.. لن تصدق شكله

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من محبي الفنان الراحل عزت العلايلى صورة نادرة له، تجمعه بالنجم الهندي أميتاب باتشان.

وظهر الفنان عزت العلايلى في الصورة برفقة النجم الهندي أميتاب باتشان، واللبنانية مادلين طبر، أثناء حضور مهرجان موسكو السينمائي مطلع التسعينيات،

وانهالت التعليقات على الصورة من جمهور ومحبي عزت العلايلي، حيث نالت إعجابهم، وبدأوا تداولها بشكل واسع.

ويُعد الفنان الراحل عزت العلايلي أحد أبرز نجوم الوسط الفني حيث شارك في أكثر من 160 عمل فني طوال مسيرته العملية.

بداية الفنان عزت العلايلي فكانت ي عام 1960 تخرج من معهد الفنون المسرحية ليبدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، واستطاع العلايلي من خلال أدائه الفني الرائع أن يثبت وجوده بين كبار الفنانين العرب بتعدد مواهبه وإمكاناته الفنية.

وكان للفنان الراحل عزت العلايلي، نشاطًا في مناهضة الاحتلال الإنجليزي في بداية حياته وشارك في الكفاح ضد الإنجليز بمدن القناة، وقت أن كان طالبا، وقام بتسجيل اسمه مع محامي للانضمام للحركات المناهضة للاحتلال.

وفي هذه الأثناء تم الاعتداء على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في حادث المنشية الشهير بالإسكندرية عام 1954، وعلى خلفية هذا الحادث تم اعتقال عدد كبير من المشتبه فيهم بمحاولة اغتيال “ناصر”، وقضى عزت العلايلي 21 يوما في المعتقل.

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