الرسالة الأخيرة من حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب قبل التسريب الصوتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا صوت يعلو الساعات الحالية، فوق صوت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، بعد التسريب الصوتي لوالد حسام حبيب، يكشف خطة نجله للاستيلاء على أموال شيرين عبد الوهاب.

وبالرغم من نفي حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب التسجيل المتداول، إلا أن هناك العديد من الأقاويل التي تتردد حول نشوب خلاف كبير بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب.

وفي آخر رسالة لحسام حبيب وجهها لشيرين عبد الوهاب، كان في عيد الأم، حيث نشر صورتها على حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكتب حسام حبيب :”كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي يا أحلى وأطيب أم، وكل سنة وأمي حبيبتي الغالية طيبة ويا رب يخليكي ليا يا أمي، وكل أم مصرية بخير وصحة وسعادة”.

يذكر أنه تداول تسريب صوتي لوالد المطرب حسم حبيب، يقول فيه إن ابنه حسام حبيب يتحكم في حسابات زوجته شيرين المالية، بالكامل ويسحب منها ما يشاء، وإنه هو ووالدته لا يحبونها، وأنه كان يرغب في طلاقها منذ فترة ولكنه صمم على تكملة خطة الاستيلاء على أموالها

وتابع قائلا: “أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن نفسه، وإيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكه، وعامله زي المليونيرة لما يفلس هي صرفت الفلوس اللى أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، وشيرين بتبقي عايزة تقولها بتتنكي على أيه يا.. ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي”.

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