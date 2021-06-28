دنيا سمير غانم تطلب الدعاء العاجل من الجمهور لهذا السبب (اتفرج)

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها وجمهورها اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”.

وناشدت دنيا سمير غانم، في منشورها، الجمهور بالدعاء العاجل لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا سمير غانم مجموعة كبيرة من الادعية التي تدعو فيها لوالدتها بالشفاء العاجل من فيروس كورونا المستجد واذي أصيبت به منذ شهرين.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة إيمي سمير غانم، بنشر صورة من ذكريات حياة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

وطالبت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها وجمهوره، بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، التي تعيش أزمة صحية خلال الفترة الحالية وتخضع على أثرها للرعاية داخل أحد المستشفيات، كما كشفت عن أخر التطورات الصحية لحالتها وعلقت وكتبت:”أرجو الدعاء لأمي تعبانة يا رب”.

جدير بالذكر، أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت المستشفى على أثر إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها الراحل سمير غانم، ولكنه رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته، ثاني يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، ولم يتم إخبارها حتى الأن بناء على نصائح الأطباء.

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