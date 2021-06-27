بـ«البيجاما»..هبه مجدي تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة جذابة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة هبة مجدي

قامت الفنانة هبة مجدي ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة هبة مجدي في الصورة التي نشرتها على إنستجرام، داخل منزلها بإطلالة جذابةحيث أرتدت بيجاما بينك، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها وفضلت ألا تضع لمسات جمالية فظهرت بدون مكياج نهائي، ومن المحتمل أن تلك الصورة من كواليس إعلان لأنه ظهر معها في الصورة عبوة زيت دابر أملا، وحصلت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.



جدير بالذكر، أن الفنانة هبة مجدي كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “موسى” وشاركها عدد من نجوم الفن، حيث أنه من بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وقبله كانت قد شاركت هبة مجدي في بطولة مسلسل “فرصة ثانية” مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر، المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

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