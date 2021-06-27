شكرا لاهتمامكم بخبر بعد التسجيل الصوتي..تعرف على فارق السن بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي مسرب، وذلك خلال ساعات قليلة ماضية، وذلك التسجيل منسوب إلى السيد حسين حبيب والد الفنان المطرب حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب.

حيث أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تبلغ من العمر ما يقارب من حوالي 40 عاماً فهي من مواليد شهر أكتوبر 1980، أما زوجها الفنان حسام حبيب فهي من مواليد 31 مايو 1980 ويبلغ من العمر 41 عاماً، أي أن فارق السن بينهما ما يقارب من حوالي 5 شهور فقط.

وكانت قد انتشرت مؤخرًا أخبار كثيرة عن انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، لكنها نفت هذه الشائعات من خلال نشر صور رومانسية تجمعهما سويًا علي أن علاقتهما جيدة للغاية.

حيث قال والد حسام حبيب: “أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن نفسه، وإيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكه، وعامله زي المليونيرة لما يفلس هي صرفت الفلوس اللى أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، وشيرين بتبقي عايزة تقولها بتتنكي على أيه يا.. ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي”.

وتابع قائلا: “نفسي يبقي عندي حفيد، وبعدين نفسي أجيب عيل أنا نفسي أخلف أنا كمان”.

وأضاف :”ليه حسام مايتجوزش بالسر مثلًا، أنا فكرت في خطة حلوة أوي، أنا هقوله يجي يتجوز ويخلي مراته عندي، ومايقولش لشيرين ويبقى يجي يقابلها هنا عندي، هو ساعات بيروح يقعد عند أمه في الرحاب في التجمع، المهم مرات حسام تقعد معايا هنا، وحسام يبقى رايح جاي من غير ما يقول لشيرين، لما تحمل وتخلف ويبقى عنده عيل فرحان كده بيه عايز يقولها يقولها مايقولهاش هو حر، هو مقتنع بكلامي وهو قالها إنه هيتجوز عشان عايز يخلف”.

واستكمل : “هي قضت على حسام، يعني من ساعة ما حسام عرفها مش داريان بنفسه، لا نزل أغنية ولا اشترك في فيلم ولا مسلسل، يعني هي سحبت كل وقته وخدت نجوميته وضافتها على نجوميتها هي، هي داست عليه وطلعت على حسابه هو”.

وتابع: “حتى لو مابتخلفش، واحدة خلاص عندها ٣٩ سنة وقربت على ال ٤٠ احتمال الخلف عندها ضعيف وهما بقالهم سنتين أهو ماخلفوش لية، هي سافرت امريكا بس ماقالوش عملوا اية في امريكا، كانت بتعمل رعاية صحية بتعمل تحاليل وبتكشف وبتعمل استشفاء في أمريكا أو بيسموها check up بتطمن على نفسها، وهو عمل كمان فحوصات عشان يشوف نفسه الخلفة كويسة”.

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