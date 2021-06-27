«القصة كاملة»..تسريب صوتي لوالد حسام حبيب يكشف خطة نجله للاستيلاء على ثروة شيرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار الفنان حسام حبيب حالة من الجدل الواسع، خلال الساعات القليلة الماضية، عندما تم تداول تسريب صوتي عن والده يكشف عن خطته للاستيلاء على ثروة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعدما تزوج منها، مما دفع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يؤكدون أن هناك خلافات بين حسام حبيب وزوجته شيرين منذ بداية الزواج ولم يتم الإفصاح عنها حتى الأن.

حيث انتشر تسجيل صوتي مسرب للسيد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب على عدد من الصفحات الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف فيه على خطة نجله المطرب حسام حبيب للزواج من فتاة صغيرة ف يالسن سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك من أجل إنجاب أطفال وذلك بعدما تأخرت في الإنجاب بعدما تقدمت في السن.



كما قام والد حسام حبيب، بالكشف عن الخطة المتفق عليها للاستيلاء على أموالها بالكامل من خلال أنه يتم التحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مؤكدا أن شيرين طلبت الطلاق عدة مرات من قبل ولكن حسام حبيب رفض حتى يتمكن من تحقيق خطته.

وقال نصا خلال التسجيل: “شيرين عامله لحسام توكيل بدليل انه بيسحب من الفيزا كارت بتاعتها في أى وقت، وايمان أم حسام مش بتحب شيرين خاصة انها صرفت فلوسها كلها اللى ابوها سابهالها وفلوس حسام كمان وبقت عاملة زي المليونير الفقير”.

جدير بالذكر، أنه تم تداول أخبار عديدة قبل أشهر قليلة ماضية عن وجود خلافات كبيرة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، بمنزلهما بمدينة الرحاب، وكانت قد طلبت الطلاق بالفعل إلا أن الفنان احمد سعد تدخل للصلح لإنهاء الخلاف بينهما.

مقالات أخرى قد تهمك:

بحفل زفاف صديقتها..كارمن سليمان تتألق بفستان جذاب خطف الأنظار (صور)

بعد وفاته..إيمان العاصي توجه رسالة مؤثرة لوالدها (صور)