سلمى أبو ضيف تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة لافتة (صور)

قامت الفنانة سلمى أبو ضيف ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك متابعيها وجمهورها من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف، خلال الصورة التي نشرتها على إنستجرام، بإطلالة جريئة لافتة، حيثث أنها أرتدت توب عاري البطن وجيب ضيق أظهر رشاقتها، مما أثار إعجاب متابعيها.



وفضلت الفنانة سلمى أبو ضيف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة.

جدير بالذكر، أن الفنانة سلمي أبو ضيف، كانت قد تعرضت لأزمة نفسية واكتئاب وذلك عندما قامت بنشر صورًا لها عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام” وعلقت عليها “خلال أسبوعين تعرضت لحروق الليزر في جميع أنحاء جسدي وشفتي تعرضت للقطع”.

وأضافت سلمى أبو ضيف: “لا تحكم على الناس فقط من الصور، أنت لا تعرف ما يمرون به.. شكرا”.

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، كان دورها في حكاية “لازم أعيش” ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا” مع جميلة عوض ونجلاء بدر، وحقق نجاحا وشهرة واسعة بعد محاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مصابة بمرض البهاق.

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