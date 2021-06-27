بحفل زفاف صديقتها..كارمن سليمان تتألق بفستان جذاب خطف الأنظار (صور)

قامت الفنانة كارمن سليمان ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، وذلك لتشارك جمهورها ومتابعيها من حفل زفاف صديقتها المقربة.

حيث ظهرت الفنانة كارمن سليمان، في الصورة التي نشرتها على إنستجرام، وهي تتألق بإطلالة ساحرة من فرح زفاف صديقتها المقربة، حيث أنها أرتدت فستانا جذابا باللون الأصفر الرائع، وفضلت أن تترك شعرها منسدلاً على كتفيها مما اثار إعجاب جمهورها ومتابعيها.



وعلى الفور، تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات على الصور التي تشيد بجمالها ورقتها ورشاقتها.

جدير بالذكر، أن الفنانة كارمن سليمان كانت قد كشفت من قبل عن سبب اختفائها خلال الفترة الماضية، وحيث ردت على أحد التعليقات قائلة:”سبب اختفائي انهارده اني اول مره احضر فرح من اولة لأخرة و ده عشان صحبتي القريبة مني اوي ”

يذكر أن، قامت المطربة كارمن سليمان مؤخرا بطرح أغنية جديدة بعنوان “أقول له إيه”، عبر قناتها بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات تامر حسين ومن تسجيل ماهر صلاح وإشراف عام مصطفى جاد.

حيث أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية “الذكري الشتوية”، وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها الرسمية “يوتيوب”، “الذكرى الشتوية” ألحان تامر علي، وكلمات باسم عادل، تسجيل صوت ماهر صلاح، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف.

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