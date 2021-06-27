بعد وفاته..إيمان العاصي توجه رسالة مؤثرة لوالدها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة إيمان العاصي ، بتوجيه رسالة مؤثرة لـ والدها الراحل تأثرا بوفاته والذي أثر عليها بشكل كبير، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، ومطالبة الجمهور والمتابعين بالدعاء له.

حيث نشرت الفنانة إيمان العاصي، بنشر صورة قدينة لها برفقة والدها وعائلتها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “واحشني يا حبيبي ”، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع المنشور، وقاموا بالدعاء لوالدها بالمغفرة والجنة.

جدير بالذكر، أن الفنانة إيمان العاصي قامت بنعي والدها على إنستجرام، قائلة “ الله يرحمك يا نور عيني الله يرحمك يا حبيب قلبي يا اغلي حاجه عندي وحشتني قوي، اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً. اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته. اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب. اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين. اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً. اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها. اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور”.

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