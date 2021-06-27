«عقول تافهة سخيفة»..هالة سرحان تعلق على أزمة ياسمين صبرى وجورجينا رودريجيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - حرصت الإعلامية هالة سرحان على التعليق على الأزمة المثارة بين الفنانة ياسمين صبرى وجورجينا رودريجيز زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، من خلال نشر حسابها الشخصي على موقع تويتر.

حيث قامت هالة سرحان، بدعم ومساندة ياسمين صبري بعد مهاجمتها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى واتهامها بتقليد جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، من خلال تويتر.

حيث كتبت هالة سرحان عبر حسابها بموقع تويتر كدعم للفنانة ياسمين صبري :” جميلة وانيقة ولوحة فنية ،العقول التافهة السخيفة التى تعقد مقارنات مع واحدة فى بلد تانية جهل وغباء وبواخة وسماجة”

واضافت هالة سرحان خلال المنشور وكتبت:” عموما ياسمين المصرية بديعة المحيا أصبحت وجه عالمى تعاقد معها CARTIER اشهر بيوت المجوهرات الفرنسية “.

جدير بالذكر، أنه انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، صورة من صفحة غير رسمية لعارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، تشير إلى أن الفنانة ياسمين صبري تقوم بتقليدها في المظهر والملابس.

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