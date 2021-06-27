«أبيض وأسود»زينة تبهر الجمهور بإطلالة كلاسيكية..الجمهور:شكلك يجنن (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة زينة

قامت الفنانة زينة ، بنشر مجموعة من الصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، لتشارك جمهورها ومتابعيها حيث أنها تحرص على مشاركتهم أحدث إطلالاتها وأخبارها أولا بأول.

حيث ظهرت الفنانة زينة، في الصور التي نشرتها على إنستجرام، بإطلالة كلاسيكية أبيض وأسود من أحدث جلسه تصوير لها، مما أثار إعجاب متابعيها عبر انستجرام، حيث ظهرت في الصورة الأول وهي ترتدي بدلة سوداء كلاسيكية تعود لزمن الأبيض والأسود، والصورة الثانية وهي ترتدي فستانا أسود طويل، وعلقت على الصور وأشارت إلى أن هذا الزمن هو الذي تريد أن تعيش فيه.

وحصلت صور زينة على العديد من التفاعلات والإعجابات، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمال الصور ورقة ملامحها، أبرزها: “شكلك يجنن”، “حشتينا أوي”.

جدير بالذكر، أن الفنانة زينة كانت قد شاركت في بطولة مسلسل “كله بالحب” بطولة أحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل «كله بالحب» بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

مقالات أخرى قد تهمك:

بـ «هاف ستومك»..دينا الشربيني تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها (صور)

درة تنشر أحدث جلسة تصوير وتعلق برسالة حزينة