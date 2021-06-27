بفستان مثير.. جورجينا صديقة رونالدو تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت جورجينا رودريجيز ، في الصورة وهي ترتدي فستان جذاب باللون البني وتقف بجانب طائرة.

وعلقت جورجينا رودريجيز على الصور، وكتبت : لنستعد للصيف”.

وفي وقت سابق، واصلت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الظهور بإطلالات مثيرة للجدل عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صديقة نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، صورة لها عبر حسابها الشخصي على فيس بوك وتظهر عارية تماما، لكنها قامت بتغطية منطقة الصدر من خلال إمساكها بحقيبة.

وعلّقت جورجينا على هذه الصورة المثيرة للجدل قائلة باللغة الإسبانية ” انتهز الفرصة”.

وكانت جورجينا رودريجيز قد نشرت العديد من الصور المثيرة خلال الفترة الأخيرة.

وتحرص دائما عارضة الأزياء الإسبانية على توفير الأجواء المناسبة للنجم البرتغالي من أجل واصلة تألقه في الملاعب بشكل دائم.

وكانت صديقة رونالدو قد قامت بتصوير عدة مقاطع فيديو للنجم البرتغالي خلال تواجده في العزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده مع معسكر منتخب البرتغال.

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