إيمان السيد تدعم ياسمين عبد العزيز برسالة نارية.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - دعمت الفنانة إيمان السيد، الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد الخلاف الناشب بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة ريهام حجاج، والذي دار مؤخرًا بعد الحلقة التي جمعت بين ريهام حجاج والاعلامية بوسي شلبي.

ونشرت الفنانة إيمان السيد، منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” انستجرام”، تدعم فيه الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتبت إيمان السيد: ” مش هبالغ لو قلت أن ياسمين من أجدع الشخصيات اللي قابلتها، أنا معرفتي بيها داخلة على حوالي 14 سنة دلوقتي ( فترة طويلة اتغير فيها ناس كتير، وناس أكتر كانوا قريبين ومابقوش موجودين) وياسمين عمرها ما اتغيرت، طول عمرها جدعة وبنت ناس ومحترمة وبتفهم في الأصول، بتحب شغلها وبتحب كل الناس اللي معاها يطلعوا بأحسن صورة”.

وتابعت: ” وزي ما خالد الصاوي قال (وبضم صوتي لصوته : ياسمين عبد العزيز واضحة وصريحة ومش بوشين وما بتجاملش ودا أريح للناس كلها، حقيقي التعامل مع انسانة زي ياسمين مريح، خاصة لما تكون أنت كمان إنسان دوغري ومش منافق ومالكش في اللوع”.

واختتمت : “ياسمين عمرها ما اتغيرت معايا في عز ما كان فيه ناس كنت فاكراهم قريبين مني وكانوا يقولولها: ما كفاية ايمان السيد بقى (وحتى دا عرفته من برة مش منها لأن طول معرفتي بيها عمرها ما قالت لي ولا قالت قدامي حاجة تضايقني)، ربنا يكرمها ويرزقها كل خير”.

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