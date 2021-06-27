محمد رمضان يثير الجدل بجلسة تصوير مع نمر : بيشربه لبن (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بصور جديدة له اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات :انستجرام”.

وظهر الفنان محمد رمضان مجموعة صور جديدة له برفقة نمر ضخم وهو يقوم بإطعامه لبن بالإضافة إلى التنزه سويًا.

وعلق محمد رمضان على الصور وكتب : “من قصر سمو الشيخة فاطمة بنت راشد بن سعيد آل مكتوم، حفظها الله شقيقة سمو حاكم دبي الامير محمد بن راشد حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه ????????”.

وفي وقت سابق،شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بصور جديدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات :انستجرام”.

ونشر الفنان محمد رمان مجموعة صور جديدة له برفقة الفنانة نبيلة عبيد، والذي التقاها بالصدفي في الامارات

وظهر محمد رمضان في الصور وهو يقبل يد الفنانة نبيلة عبيد، وعلق عليها : “أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي” .

ومؤخرا طرح محمد رمضان كليب “ثابت”، وحقق أربعة ملايين مشاهَدة في ساعات معدودة، كما شارك في الموسم الرمضاني الماضي 2021، ببطولة مسلسل “موسى” الى جانب الفنانتين سمية الخشاب وهبة مجدي ونخبة من كبار نجوم الفن، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

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