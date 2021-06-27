بالبيجامة.. سلمى الشيمي تفاجىء الجمهور بإطلالة مثيرة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها مجموعة من الصور من جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سلمى الشيمي، في الصور وهي ترتدي بيجامة مكونة من ثلاث قطع، نالت إعجاب الجمهور والمتابعين.

وعلقت سلمى الشيمي على الصور وكتبت : “راحت البال و السلام النفسي حاجة كدة زي الهوا و المياه من غيرهم الانسان بيموت إكلينيكيًا و عشان ديماً يبقي عندنا قدر كافي منهم”.

وتابعت سلمى الشيمي :” ياريت نحاول نشوف الحلو و بس في بعض و نعدي لبعض احنا كلنا عيوب و نبعد عن تصيد أخطاء الغير عشان هتعيش عمرك كلو مش علي طبعتك خايف تكلم لتغلط ليتفضح أمرك و يتقال عليك إنسان عادي! مش شخص خيالي ❤️يومكم خير و ديماً المسامح كريم”.

ومؤخرًا فاجئت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها مجموعة من الصور من جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت سلمى الشيمي صور من آخر جلسة تصوير لها وهي ترتدي الحجاب وملابس محجبات.

وعلقت سلمى الشيمي على الصور وكتبت :” اكمنك صدقت عنيها قلبك بقا أنتيكة في بيتها “.

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