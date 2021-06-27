مايان السيد تدعم «فتاة المايوه» بصورة نارية : جسمها اختيارها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - دعمت الفنانة مايان السيد، ابنة الدكتورة هبة قطب، والمعروفة اعلاميا باسم “فتاة المايوه” وذلك بعد تعرضها للتنمر بسبب ارتدائها «مايوه شرعي» بأحد حمامات السباحة بأحد الأندية الشهيرة بالقاهرة.

ونشرت الفنانة مايان السيد، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستجرام” تدعم فيها فتاة المايوه.

وعلقت مايان السيد على الصورة وكتبت :” بطلوا تقولولنا نعمل ايه.. جسمها اختيارها”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لابنة هبة قطب، وهي تنهار من البكاء، بعد تعرضها للتنمر بأحد الأندية الشهيرة بالقاهرة، ومنعها من نزول حمام سباحة في كومباوند بـ”المايوه الشرعي” أو “البوركيني”.

وقالت دينا هشام، في الفيديو :«رحت مع صاحبتي فندق شهير بالقاهرة، وهناك منعوني من نزول حمامات السباحة بسبب الحجاب، ومايوهات الحجاب.. بيضغطوا علينا عشان نقلع».

وقالت دينا هشام، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، “أنا بتعرض للموقف ده بقالي 4 أو 5 سنين. كنت دايما آجي مصر أجازات، والسنة دي قررت آجي أعيش في مصر وأشتغل هنا علشان بلدي وبحبها”.

وعن رد فعل والدتها الدكتورة هبة قطب من الواقعة، قالت دينا هشام : “دخلت لمامي بعد اللي حصل، واتعصبت جدا، ردها كان بالضبط حنعمل إيه.”

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