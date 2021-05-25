شكرا لقرائتكم خبر عن متع عينك .. اتفرج ميريام كلينك تستعرض مفاتنها فى البلكونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة ميريام كلينك صورة وهي ترتدي ملابس داخلية فقط باللون الفضي، في فندق مطل على البحر في منطقة الروشة – بيروت على وقع اغنية “كلام الناس لا يقدم ولا يأخر”.

وعلقت كلينك على الفيديو بالقول ” كلام الناس وصرمايتي سوا.”

ولاقت صورتها تفاعلا كبيرا بين المتابعين فتغزل البعض بجمالها واثارتها، بينما انتقدها البعض بسبب اطلالاتها الجريئة التي تتعمد بها الإثارة.

وكانت قد نشرت ميريام كلينك في وقت سابق صورة خلفية لها عبر الانستغرام ظهرت فيها وهي تقف على ارجوحة من الورود، مرتدية فستانا باللون الوردي، وكشفت فيها عن مفاتنها ومؤخرتها، وعلقت: “اللون الوردي ماركتي الجديدة”، ولاقت صورتها ضجة واسعة بين المتابعين الذين انتقدوها من جهة، وتغزلوا باثارتها من جهة أخرى.



ميريام كلينك ناشطة ومغنية وعارضة أزياء لبنانية، من أم صربية، مواليد سنة 1970، وتعتبر من أكثر الفنانات المثيرات للجدل بسبب اطلالاتها الجريئة، والتي تعتبر احيانا خادشة للحياء، بالإضافة أغانيها وكليباتها وأرائها السياسية، ومن اغانيها جوول، عنتر، يا طير، وغيرها.