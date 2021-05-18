تفاصيل مرض جنا عمرو دياب ADHD الذي تسبب في طردها من المدرسة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم جنى دياب ابنة الفنان الشهير، عمرو دياب، الأكثر تداولا على موقع جوجل العالمي ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، بعد طردها من مدرستها في لندن بسبب مرضها ADHD.

وخلال الساعات الماضية، تصدر مرض ADHD محركات البحث أيضا، بعدما بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عن هذا المرض وأعراضه وطرق علاجه.

وبشكل جريء وعفوي، روت جنى عمرو دياب، تجربتها مع اضطراب فرط الحركة (ADHD)، ووجهت رسالة لمدرستها التي طردتها من المدرسة.

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وكتبت جنى دياب، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، منشورًا روت فيه قصة معاناتها في المدرسة خاصة وأنها تعتبر من أفضل المدارس التي وجدت لتحقيق بيئة سعيدة وناجحة، ويبدو أن تشخيصها مؤخراً باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة المعروف بـ (ADHD) قد شجعها لمشاركة هذه المعاناة لكي توصل الرسالة لأصحابها.

وتوجهت جنى دياب برسالة إلى كل من يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قائلة “إلى كل شخص يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، وعسر القراءة ، والقلق ، وما إلى ذلك ، من فضلك لا تصدق أنك غير قادر فقط لأن مدرستك أو أي شخص آخر أخبرك بذلك ، فأنت بالطبع قادر ، فلا تشك في نفسك”.

وقالت جنى دياب في منشورها: “خلال الحصص الصفية كنت أشاهد الطلاب مستمتعين ويسجلون الملاحظات، لكنني لم أكن مثلهم، وكنت دائماً ما أطلب منهم إعادة شرح ما تم شرحه، ولم أقصد حينها إلهاء الطلاب أو الكسل، بل كان السبب اضطراب نقض الانتباه مع فرط النشاط. يحزنني أنني شعرت بالعجز في ذلك الوقت، وأن مدرستي ساعدت في شعوري بالعجز والكسل، على الرغم من أن هذه المدرسة ساعدت العديد من الطلاب مثل أختي على تحقيق إمكانيات أكاديمية متقدمة، والتحاق بجامعات ذات مستوى مرموق، لكنها لم تستطيع أن تفعل ذلك معي بل أكتفت بإرسالي إلى مدرسة مختصة بصعوبات التعلم، وذلك برأيهم للحصول على مساعدة إضافية”.

وأضافت جنى دياب: “شعرت بسوء كبير بسبب شعوري بأن مدرسيني ليس لديهم الصبر الكافي للتعامل معي، ونقلي إلى تلك المدرسة أثر على صحتي العقلية بشكل كبير، وجعلني أحتقر نفسي لكوني ما أنا عليه الآن، وفي النهاية حصلت على دبلوم في الغناء من جامعة BIMM، والآن أنا في السنة التأسيسية في جامعة Goldsmiths وأدرس الأدب الإنجليزي وأحقق علامات عالية، وأحاول الحصول على دراسة علم الاجتماع في جامعات الكبرى مثل نوتنغهام وبريستول”.