بـ «لفظ خارج».. مها أحمد تسب نجمين كبيرين شاركا في دراما رمضان

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة مها أحمد، وذلك بعدما هاجمت نجمين كبار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولم تذكر مها أحمد اسماء هؤلاء النجوم ولكنهم شاركا في موسم رمضان 2021.

قالت أحمد “عوضي على الله دي الجملة اللي دايمًا بقولها لما اتصدم فأشخاص، الحكاية با سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسة ألف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم إلي أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل وهما راضيين رغم أن طول عمرهم مبيعملوش كدة مع أي زميلة لهم اقربها أنا”.

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وأضافت مها أحمد قائلة “النجم الأول بيني وبينه عيش وملح وزماله رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتي الفنية وعارف اني إضافة له، اتهرب منى وموقفش جنبى وباعنى رغم ان الكل عارف انى زى اخته(ندل)”

وأكملت مها أحمد حديثها “اما التانى كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يااستاذه نزلت من نفسى وقلتله مش هنشتغل مع بعض ماهى الحوجه مره رد وقالى الدور بينادى صاحبه. طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسى وعشت اسود ايام حياتى عياط واكتئاب. وقلت ( عوضى عليك يارب) .تمر الايام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد( على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوى تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوته سنه اولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتيه للاستاذه)” .

واختتمت مها كلامها قائلة “يمهل ولا يهمل ابدوا من جديد يااوفر تمثيل ياللى مبتقروش ياكمبارس جنب النجمه. نصيحه بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا. ( عوضنا على الله ) .يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان اققرب الناس لينا”.