أول تعليق لأمير كرارة على هجوم مها أحمد عليه ووصفه بـ «خدام الست»

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة مها أحمد، وذلك بعدما هاجمت نجمين كبار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولم تذكر مها أحمد اسماء هؤلاء النجوم ولكنهم شاركا في موسم رمضان 2021.

وفي أول تعليق له، فال الفنان أمير كرارة: “كل الوسط الفني كبار وصغيرين عارفين السقا وكرارة موقفهم إيه مع زمايلهم واخواتهم الفنانين كبار وصغيرين وشكرا”.

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وقالت مها أحمد “عوضي على الله دي الجملة اللي دايمًا بقولها لما اتصدم فأشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسة ألف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم إلي أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل وهما راضيين رغم أن طول عمرهم مبيعملوش كدة مع أي زميلة لهم اقربها أنا”.

وأضافت مها أحمد قائلة “النجم الأول بيني وبينه عيش وملح وزمالة رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتي الفنية وعارف اني إضافة له، اتهرب منى وموقفش جنبى وباعنى رغم ان الكل عارف انى زى اخته(ندل)”.