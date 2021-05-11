صورة مسربة تكشف عن الحلقة الأخيرة من مسلسل «الاختيار 2»

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة ظهر فيها عدد من الفنانين اللذين ظهروا في مسلسل «الاختيار» بجزأيه الأول والثاني.

وظهر في الصورة عدد كبير من الفنانين، حيث جاء في مقدمة النجوم الذين تواجدوا في التصوير، كريم عبد العزيز، أمير كرارة، إياد نصار، إنچي المقدم، أحمد وفيق، بشرى، أسماء أبو اليزيد وعدد آخر من الفنانين.

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وكشفت التقارير أن تلك الصورة من الحلقة الأخيرة من مسلسل «الاختيار 2»، والذي يقوم ببطولته الفنان ريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي.

وتم التقاط تلك الصورة أثناء تصوير أغنية “احنا مش بتوع حداد.. احنا 100 مليون مبروك” في ميدان التحرير، والتي شارك في غناها أبطال مسلسل الاختيار بجزأيه الأول والثاني ضمن مشاهد الحلقة الأخيرة من الاختيار 2، تقديرًا للشهيد محمد مبروك، وشهداء الشرطة والجيش المصري بشكل عام.