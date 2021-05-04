الموت يفجع الوسط الفني في فنان شهير.. وهذا سبب الوفاة

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل عن عالمنا الفنان الكبير ماهر العطار أحد أشهر مطربي زمن الفن الجمل، وذلك عن عمر ناهز الـ 83 عاما.

ووفقًا لما ذكره مقربون من أسرة الفنان الراحل ماهر العطار، فقد رحل إثر تعرضه لوعكة صحية بسبب أمراض الشيخوخة.

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ويُذكر أن المطرب الراحل ماهر العطار من مواليد القاهرة في 22 يناير 1938م، تخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1965.

كانت انطلاقته الفنية في بداية الستينيات أثناء دراسته بالجامعة، وتعتبر أغنية “افرش منديلك على الرملة” هي أشهر أغانيه، وقام بتحلينها إبراهيم رأفت. كما غنى من ألحان الفنان الكبير محمد الموجي عدة أغاني، منها “بلغوه”، “داب داب”، “دوبوني الغمزتين”.

المطرب الراحل هو والد الفنان أحمد العطار، وقد شغل العديد من المناصب في نقابة الموسيقيين في فترات متعددة.

من أبرز الأفلام السينمائية التي شارك فيها احترس من الحب مع زبيدة ثروت، والنغم الحزين مع سامية جمال، وبنات بحري مع عبدالسلام النابلسي، وزينات صدقي.