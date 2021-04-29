إطلالة «غير لائقة».. بنطلون سمية الخشاب يثير ضجة على السوشيال ميديا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة سمية الخشاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها في برنامج «رامز عقله طار»، والذي يُذاع عبر قناة «إم بي سي مصر».

وظهرت الفنانة سمية الخشاب ببنطلون ضيق جدًا، حيث تسبب في تعريضها لموجة حادة من الانتقادات على مواقع السوشيال ميديا.

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وعلق الفنان رامز جلال على ملابسها قائلًا: «حاكمة الشرابات الفيلية، تحس إنها نازلة أسبوع الموضة في الدقهلية».

وحلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة في الحلقة السابعة عشر من برنامج المقالب “رامز عقله طار”، تقديم النجم رامز جلال على فضائية “إم بي سي مصر”، خلال شهر رمضان.

يذكر أن الفنان رامز جلال أعلن الانتهاء من تصوير جميع حلقات برنامج المقالب رامز عقله طار، وعددها 29 حلقة مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة، يعرض فيها جميع فقرات الضيف في البرنامج، حيث يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل حتى يقع في مقلب رامز جلال.