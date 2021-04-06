شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – ظهور صدر سما المصري بالكامل في لايف فاضح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت سما المصري سخريتها من فيديو غادة عبد الرازق، وقلدتها في بث مباشر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث قامت بعمل فيديو “لايف” للجمهور وهي في سرير غرفة نومها، مثلما فعلت عبد الرازق في الفيديو الأخير الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب ظهور جزء حساس من صدرها.

وسخرت المصري منعبد الرازق بشكل غير مباشر، وهي ترفع طرف قميص نومها حتى لا تظهر مناطق حساسة من صدرها، مثلما حدث مع غادة.

وكانت سما قد سخرت من غادة قائلة:” أنا كده ملاك يا ناس”، بعد أن وقعت غادة في ورطة بظهور جزء حساس من صدرها في بث مباشر على تطبيق “إنستغرام”.